Revitalização completa da Praça Cívica é entregue à população

Governador Marconi Perillo e o prefeito Paulo Garcia participaram de cerimônia de entrega das fontes luminosas que completam revitalização do marco inicial de Goiânia

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia (PT), entregaram na noite da última quarta-feira (31/8) a revitalização completa da Praça Cívica Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Também participou da entrega da obra a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa.

Eles inauguraram a fonte luminosa da praça, última etapa da revitalização do projeto que foi elaborado pelo governo estadual, e executado pelo governo federal e Prefeitura de Goiânia. Antes de descerrar a placa de inauguração, Marconi ressaltou a parceria entre as três esferas: “Quando nos unimos em favor do bem comum realizamos sonhos”.

O projeto de revitalização da Praça Cívica, cuja primeira etapa foi inaugurada em 24 de outubro de 2015, aniversário de Goiânia, foi cedido pelo governo estadual à Prefeitura de Goiânia, que executou a obra com recursos do PAC Cidades Históricas, sob supervisão do Iphan. “Nós tínhamos o projeto e íamos executar essa obra quando soubemos que, a pedido da Prefeitura de Goiânia, o Iphan havia considerado essa praça como um dos projetos do PAC Cidades Históricas. Não havia tempo para a Prefeitura montar um projeto, e nosso projeto havia ficado muito bom. O prefeito me solicitou e doamos esse projeto à Prefeitura”, explicou Marconi, em entrevista à imprensa.

Em seguida, afirmou que a revitalização da Praça Cívica, que fica no coração de Goiânia e é considerada o marco zero da Capital, é a entrega de um presente para a cidade e para as famílias de Goiânia que já frequentaram muito o espaço no passado. Na tarde de hoje, o governador esteve reunido em Brasília com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, com quem discutiu a continuidade do projeto de revitalização da Praça Cívica, que é transformá-la em um circuito cultural, a partir da requalificação de seus prédios.

“A presidente do Iphan tem mostrado muita simpatia por esse projeto, e hoje o ministro da Cultura também demonstrou muito interesse em estar conosco nele, que seria a continuidade do projeto inicial que requalificou, modernizou e melhorou toda a Praça Cívica”, disse.

Kátia Bogéa ressaltou que a Praça Cívica é a principal parte do conjunto art-déco de Goiânia, e um patrimônio importante para o Brasil. “O conjunto art-déco de Goiânia é um dos principais do Brasil, é patrimônio do país. E a Praça Cívica é o conjunto desse patrimônio. Era extremamente necessário que ela fosse revitalizada e entregue à população. É um espaço urbanístico que qualifica a vida da população. Para nós que protegemos o patrimônio, esse projeto é a certeza de que esse patrimônio ficará para o futuro resguardado, e com uso condizente com a sua condição de patrimônio cultural brasileiro”, afirmou.

O prefeito Paulo Garcia disse que estava entusiasmado por concretizar um dos sonhos da população goiana. “Particularmente meu, que cresci nessa praça. Morava aqui atrás do Palácio e vinha muito. É um esforço coletivo pela restauração de um espaço público, de manifestação popular e de convivência social”, afirmou. Antes da entrega da revitalização da praça, ele foi recebido pelo governador no Palácio das Esmeraldas. Eles discutiram a continuidade do projeto de requalificação do espaço e conversaram sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Veja vídeo das novas fontes luminosas em funcionamento: