Retrospectiva: os nudes que quebraram a internet em 2016

Jornal Opção lembra quem posou (querendo ou não) para fotos e vídeos do jeito que veio ao mundo

2016 foi o ano que a palavra “nude” caiu de vez no gosto popular. Teve gente enviando, pedindo e até suplicando por eles, mas os que realmente “quebraram” a internet foram aqueles protagonizados por famosos. E não foram poucos.

No especial de fim de ano do Jornal Opção, a gente lista os que causaram alvoroço nas redes sociais.

Paulo Zulu

De longe, o nude mais polêmico de 2016 e que acabou virando caso de polícia. Paulo Zulu posou do jeito que veio ao mundo para uma foto em frente ao espelho e acabou publicando a imagem acidentalmente no Instagram. Os poucos segundos em que a foto ficou no ar foram o suficiente para os internautas a reproduzirem nas redes sociais, dando muita dor de cabeça para o modelo.

Bruna Marquezine

Nem um pouco acidental, o primeiro nude da atriz Bruna Marquezine foi veiculado em rede nacional. A jovem protagonizou diversas cenas quentes na minissérie “Nada Será Como Antes” com ao menos três colegas de elenco e com direito a muita nudez. Uma das cenas acabou vazada antes mesmo da atração começar e viralizou quase que instantaneamente nas redes. Quem não gostou nenhum pouco foi a TV Globo.

De tão “explícita” que é, a cena só está disponível em sites de conteúdo adulto.

Roberto Justus

2016 foi um ano tão louco que até o empresário e aspirante a candidato a presidente Roberto Justus acabou tendo um nude vazado — e pela própria esposa. Acontece que Ana Paula Siebert fez um vídeo durante uma viagem do casal, postou e não notou o maridão nu ao fundo. Os dois levaram tudo na brincadeira, assim como a internet.

Roberta Miranda

Totalmente desinibida, Roberta Miranda também integra nossa lista não só com um, mas dois nudes diferentes. Já em janeiro de 2016, a cantora de 60 anos postou uma foto mostrando o bumbum, em referência a uma pose famosa do astro Justin Bieber. Depois, em julho, a sertaneja resolveu comemorar o Dia do Rock com uma foto em que aparece totalmente nua com uma guitarra.

Orlando Bloom

O ator Orlando Bloom virou o principal assunto das redes sociais depois que diversas fotos dele, bastante “livre”, em um final de semana com a namorada, a cantora Katy Perry, chegaram à mídia. Nas fotos, o ator aproveita o sol e a água fresca sem nenhuma roupa, perto de outros amigos, chamando atenção por sua naturalidade ao andar nu.

Justin Bieber

Este não foi um nude inédito, mas não deixou de causar burburinho nas redes. Alguns dias depois de vazar os nudes de Orlando, foi a vez do astro teen aparecer pelado nas capas de revista e nos portais de notícia. As comparações com o namorado de Katy Perry foram inevitáveis.

Kim Kardashian

When you're like I have nothing to wear LOL A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 7, 2016 at 12:07am PST

Impossível fazer uma lista dessa sem citar o nome da socialite americana Kim Kardashian. A nudez nunca foi um problema para a esposa de Kanye West, que, é claro, não deixou 2016 passar em branco e acabou postando um nude em sua conta no Instagram. Esbanjando boa forma, nove meses após dar luz ao segundo filho, ela posou para uma foto totalmente nua em frente a um espelho de um quarto de hotel de Miami.