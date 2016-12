Retrospectiva Jornal Opção: confira quais foram as matérias mais lidas em 2016

Relembre os assuntos mais pesquisados pelos leitores nos últimos 12 meses em nosso portal de notícias

No ano em que completou 41 anos de existência, o Jornal Opção celebra novos recordes de audiência na internet e se consagra, mais uma vez, como o semanário mais importante e um dos veículos mais lidos do Estado. E para relembrar os momentos mais marcantes ao longo desses últimos 12 meses, nossa equipe selecionou as dez matérias mais visualizadas de 2016 em nosso portal de notícias. Relembre e descubra quais foram os assuntos mais pesquisados pelos leitores em ordem decrescente: