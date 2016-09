Representantes do Canadá vêm a Goiás em dezembro em missão comercial

O anúncio foi feito pelo presidente de desenvolvimento econômico e cultura de Toronto, maior cidade canadense

Em missão comercial no Canadá e Estados Unidos até o dia 29/9, o governador Marconi Perillo (PSDB) cumpriu nesta segunda-feira (19/9) o primeiro dia de agenda da missão. Pela manhã ele visitou o Ministério de Pesquisa e Inovação de Toronto, onde discutiu inovação no setor farmacêutico e de saúde.

Depois o governador participou de reunião com empresários no World Trade Center Toronto. Lá, recebeu a informação do presidente do Bureau de Desenvolvimento Econômico e Cultura de Toronto, Michel Thompson, de que representantes do governo de Ontário farão missão comercial a Goiás em dezembro próximo com o objetivo de conhecer mais precisamente as potencialidades do Estado e consolidar parcerias.

Lá, Marconi detalhou informações sobre a localização estratégica de Goiás; citou o aeroporto de cargas de Anápolis, ferrovias que cruzam o Estado, números da economia e setores de produção industrial. “É um estado altamente estratégico”, disse, lembrando que nos últimos 18 anos Goiás multiplicou por 10 o PIB – de R$ 17,4 bilhões para R$ 170 bilhões.

“Temos um mercado consumidor extremamente forte”, afirmou o governador, ao ser informado sobre a missão comercial a Goiás. Marconi e a comitiva de Goiás discutiram pesquisas e inovação no setor farmacêutico e de saúde na primeira reunião do dia. O governador informou que Anápolis tem um dos maiores polos farmoquímicos do Brasil.

Marconi também falou sobre o setor do turismo no Estado. “Cuidamos muito da nossa história. Existem muitos lugares lindos para se conhecer em Goiás”, disse. O governador esteve, ainda, na Prefeitura de Toronto, em reunião com representantes da Província de Ontário, que deverão conhecer Goiás em dezembro, em missão comercial.

Acompanham o governador na missão comercial o secretário estadual de Saúde, Leonardo Vilela; secretário de Assuntos Internacionais, Isanulfo Cordeiro; presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), Heribaldo Egídio; presidente da Fieg, Pedro Alves; e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Goiás (Sindicel), Célio Eustáquio de Moura. (Com informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)