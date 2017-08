Repórter do SBT é agredida com socos e tapas durante reportagem. Veja vídeo

Jornalista da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, foi alvo de entrevistada ao questionar cobrança em banheiros públicos

A jornalista Ticiane Bicelli, da TV Aratu, afiliada do SBT, foi agredida na última sexta-feira (16/6) por uma mulher enquanto fazia reportagem no Mercado do Peixe da feira de São Joaquim, em Salvador.

O cinegrafista que acompanhava a vítima também foi alvo de tapas, socos, pontapés e arranhões após tentar gravar as agressões à repórter.

A equipe fazia reportagem sobre a cobrança diferenciada pelo uso dos banheiros do local, onde havia um cartaz que indicava os preços de R$ 0,50 para “número um” (urinar) e R$ 1 para “número dois” (defecar). Segundo Ticiane, a abordagem sempre foi de maneira leve e descontraída.

Ao questionar a diferença de valores a uma feirante, a jornalista é atacada. Após revidar, a briga continuou até ser impedida por outros presentes.

Duas mulheres que trabalham no local e a equipe de reportagem foram encaminhados à Central de Flagrantes da 3ª Delegacia do Bonfim, onde prestaram depoimento antes de serem liberadas. A jornalista passou por exame de corpo de delito.

Veja o vídeo da matéria que mostra o momento da agressão: