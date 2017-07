Repórter do “Faustão” e ex-âncora da Band, Renata Longaray posa nua para a Playboy

Resultado pode ser conferido a partir deste sábado nas bancas de revista Brasil afora

Jornalista e repórter do “Domingão do Faustão”, Renata Longaray é a capa da edição de julho da revista masculina “Playboy”. A ruiva, de 28 anos, foi clicada em Campos do Jordão. O resultado pode ser conferido a partir deste sábado (15) nas bancas de revista.

Em entrevista, a bela, que já foi âncora da Band News, demonstrou ansiedade e disse estar feliz com os cliques. “Esse foi meu primeiro ensaio nu e adorei. Sou jornalista e quando passei para o entretenimento tinha ainda uma imagem de ser muito séria. A revista vai ser essa virada”, disse.