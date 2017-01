Reitor da USP diz que Marconi “se preocupa e investe em inovação tecnológica”

Professor Marco Antonio Zago elogio o trabalho do governador de Goiás, durante encontro em São Paulo

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), professor Marco Antonio Zago, disse, durante formatura de alunos do curso de medicina da instituição em Ribeirão Preto (SP), que o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) “se preocupa e investe em inovação tecnológica”.

Segundo ele, “o Governo de Goiás e o governador Marconi são amigos da USP”. A menção à relação entre a universidade e a administração estadual se deve ao fato de que a USP participa da governança do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador.

Marconi, que esteve em Ribeirão Preto em agenda de trabalho nesta sexta-feira, foi um dos convidados a participar do evento. Em março do ano passado, o governo e a maior universidade do país assinaram parceria de cooperação em ações de interesse em comum, com foco no Programa Estadual de Inovação e Tecnologia, o Inova Goiás.

O termo de cooperação foi assinado pelo reitor, por Marconi e pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Desde então, a universidade paulista auxilia a administração estadual nas ações do Inova Goiás — cuja governança agora foi integrada à do Goiás Mais Competitivo.