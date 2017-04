Reforma da Previdência e FCO são destaques do 2º Fórum do Brasil Central deste ano

Além dos seis governadores que compõem o bloco, Flávio Dino (Maranhão) participará novamente como convidado de honra

A Reforma da Previdência e as propostas emergenciais do Banco do Brasil para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) são os temas principais da segunda edição do Fórum do Brasil Central de 2017. Iniciada hoje em Cuiabá (MT), a programação segue até amanhã com a presença dos governadores Marconi Perillo (PSDB-GO), Pedro Taques (PSDB-MT), Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Marcelo Miranda (PMDB-TO) e Confúcio Moura (PMDB-RO).

Nesta quinta-feira (6), o encontro teve início às 12 horas, no Cenarium Rural, localizado no Centro Político Administrativo de Cuiabá. Após o almoço, foi realizada a reunião do Conselho de Administração e, nesta noite, está agendado o jantar de confraternização com a presença de todas as autoridades. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), participará das atividades como convidado de honra.

Na sexta, a programação será iniciada com a Assembleia Geral dos Governadores. Na sequência, a rodada de apresentações será aberta pelo chefe da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Antônio Carlos Nantes, que falará sobre as propostas emergenciais do Banco do Brasil para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

Em seguida, será a vez do diretor-presidente do Prevcom Goiás, Edson Ronaldo do Nascimento, dar sequência à apresentação das diretrizes sobre Previdência Complementar Comum. O debate sobre Reforma da Previdência, um dos temas fundamentais do 2º fórum, será mediado pelo secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. São aguardadas as considerações de todos os governadores membros do bloco.

O diretor do Porto Seco Centro-Oeste, Rodrigo Alvim, vai apresentar palestra sobre a oportunidade de cooperação entre o Brasil Central e a Coréia do Sul. Também haverá apresentação da oportunidade de cooperação entre Brasil e Holanda, em pronunciamento do embaixador dos Países Baixos, Han Peters.

Presidente da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial (Abbi), Bernardo Silva, debaterá o tema: Potencial Econômico do Etanol de Segunda Geração. Já o secretário de Estado da Educação, Esportes e Lazer do Mato Grosso, Marco Marrafon, vai falar sobre o Programa Pró-Escolas: Educando para Transformar. Em última palestra, o chefe do Gabinete de Governo do MT, José Arlindo de Oliveira Silva, vai explicar como funciona o projeto Caravana da Transformação.

No encontro de Cuiabá, os governadores também tomarão decisões quanto à alteração no Orçamento de 2017; a proposta de regulamentação das Câmaras Técnicas; e a organização da 1ª Reunião Consultivo de 2017.

Estão previstas ainda as apresentações do Projeto Estratégia de Exportações do Brasil Central; do Sumário Executivo das Ações Executadas pelo BRC; e do status dos projetos em andamento em parcerias com BRC.

Ponto aguardado da agenda neste primeiro dia de atividades foi a primeira parte da apresentação sobre Previdência Complementar do Estado de Goiás, em pronunciamento feito pelo diretor-presidente do Prevcom Goiás, Edson Ronaldo do Nascimento.