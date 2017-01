Reestruturação de regionais da Educação é decisão técnica, diz Marconi

Segundo governador, a extinção de todas as 40 subsecretarias visa corte de gastos e não prejudica rede de ensino

A decisão da Secretaria de Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) de extinguir todas as 40 regionais partiu de uma avaliação técnica da própria pasta, de acordo com o governador Marconi Perillo (PSDB). “Não foi uma decisão minha. Foi uma decisão técnica da secretaria, que concluiu que, com a informática e a inovação tecnológica, não há mais necessidade de ter esses órgãos presenciais”, explicou em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (25/1).

Na noite da última terça-feira (24/1), a Seduce anunciou por meio de nota que pretende realizar uma “reestruturação geral” das subsecretarias, com a extinção das 15 regionais remanescentes do corte anunciado previamente no início do ano, que acabava com 25 subsecretarias.

A mudança faz parte do estudo técnico sobre as regionais da rede pública estadual e está inserida no Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás. “O que queremos é que os professores estejam em sala de aula e ainda, queremos diminuir despesas para que sobrem recursos para investirmos em educação”, disse o governador.

A secretaria vai enviar à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás um novo modelo de gestão regional e reiterou, por meio de nota à imprensa, que a decisão estrutural não vai prejudicar as escolas estaduais cujo ano letivo foi iniciado na segunda-feira (25/1).

Além da economia de recursos, que serão revertidos às unidades escolares, a pasta afirma que a mudança tem o intuito de otimizar estruturas e modernizar a gestão, dando mais agilidade à tomada de decisões.

Confira na íntegra o posicionamento da Seduce: