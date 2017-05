Rede Globo vai promover mudanças no Jornal Nacional

Objetivo da emissora é atualizar formato do telejornal, que terá alterações no cenário, vinhetas e na arte de legendas e da previsão do tempo

A Rede Globo já teria começado a trabalhar em algumas mudanças no Jornal Nacional, que devem ir ao ar a partir de junho, segundo a Folha de São Paulo. O objetivo da emissora é modernizar o telejornal, que terá novo cenário e alterações em todas as partes gráficas.

Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, irão para um espaço exclusivo, fora da sala dos jornalistas da emissora. As vinhetas, legendas e artes da previsão do tempo, por exemplo, também serão atualizadas.