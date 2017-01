Rede estadual abre ano letivo de 2017 com procura recorde por vagas

Para secretária Raquel Teixeira, crise econômica é uma das principais responsáveis pelo aumento de 18,5% em relação ao ano passado

A rede estadual de ensino em Goiás inicia o ano letivo nesta segunda-feira (23/1) com número recorde de pedidos de vagas. Foram 86.299 a mais que 2016, um acréscimo de 18,5% em relação ao ano passado.

A titular da Secretaria de Educação Cultura e Esporte do Estado de Goiás (Seduce), Raquel Teixeira, concedeu entrevista sobre a volta às aulas na Escola Estadual Presidente Dutra, no Setor Universitário, em Goiânia. “O que já considerávamos um alto número no ano passado, quando recebemos 72 mil novos pedidos de vagas, agora fomos mais surpreendidos ainda”, comentou.

A crescente demanda, segundo Raquel Teixeira, se deve a vários fatores, entre eles a crise econômica: “Acreditamos que existe um fator positivo que é a qualidade de nossas escolas. Esta unidade Presidente Dutra, por exemplo, oferece 200 vagas e teve uma demanda de 400, então podemos dizer que ela está tão disputada quanto uma escola particular.”

“Mas também não podemos deixar de considerar a grave crise econômica que vivemos, que faz com que muitos pais que antes matriculavam os filhos em escolas particulares, agora procurem o ensino público. Estamos felizes em poder oferecer uma educação de qualidade a todos que procuram”, arrematou.

Números apurados pela Seduce apontam que 83% dos alunos novos foram alocados na primeira opção de escola, mas o número total de matriculados deve ser conhecido apenas em fevereiro, quando termina o período de confirmação de matrícula. Em 2016, a rede estadual atendeu 530 mil alunos.

Período integral

Outra novidade da rede estadual de ensino para este ano letivo é a ampliação do número de escolas em período integral. A partir do dia 13 de fevereiro, passam a funcionar 27 Centros de Ensino em Tempo Integral (Cepis). A unidades que foram aprovadas para participar do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do governo federal passam a oferecer uma carga horária de 9 horas por dia.

“O principal critério para a escolha das escolas que participariam dessas mudanças era a disponibilidade da unidade. Precisávamos de escolas de tempo parcial, que oferecessem apenas ensino médio e que estivesse realmente desejosa a abraçar as mudanças implementadas”, disse a secretária Raquel Teixeira.

O ano letivo dessas unidades começa três semanas do restante da rede para período de adaptação ao novo modelo de ensino.

Foram selecionadas para a mudança, cinco escolas em Goiânia, duas em Aparecida de Goiânia, duas em Jataí, duas em formosa e uma unidade em cada uma destas cidades: Anápolis, Guapó, Campos Belos, Caldas Novas, Ceres, Rianápolis, Itaberaí, Jussara, Cristalina, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Bela Vista de Goiás, Porangatu, Posse, Quirinópolis e Rubiataba

Ano letivo

O calendário escolar de 2017 prevê 202 dias letivos. As férias escolares serão entre 3 de julho e 1º de agosto. O retorno às aulas está previsto para o dia seguinte e os trabalhos educativos se encerram em 22 de dezembro. O primeiro semestre terá 107 dias letivos e o segundo, 95.

A carga horária diária de aulas é de cinco horas, exceto nas escolas de tempo integral, que tem carga de nove horas. A rede estadual é composta por 1.1152 escolas, 199 delas de período integral. Dentre elas, 43 atendem estudantes do ensino médio e 156 estão direcionadas para o ensino fundamental.