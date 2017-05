Record TV Goiás realiza passeio ciclístico para conscientizar sobre trânsito seguro

Ação faz parte do Maio Amarelo, campanha mundial para que bikes e veículos possam conviver respeitosamente

A Record TV Goiás irá realizar no dia 28 de maio um passeio ciclístico para conscientizar sobre trânsito seguro. A ação faz parte do Movimento Maio Amarelo, que é realizado este mês em 30 países.

Ao lado do Detran Goiás e com o apoio de diversos parceiros, a emissora realiza o passeio chamado “Pedal Por Um Trânsito Mais Consciente” onde ciclistas profissionais, amadores e gente que utiliza a bicicleta como meio de transporte farão um manifesto por um trânsito mais consciente e seguro, onde veículos e bikes possam conviver respeitosamente.

A concentração acontece no pátio do Detran-GO, na Cidade Jardim, a partir das 7h30. Os participantes serão recebidos pelos apresentadores, repórteres e equipe da Record TV Goiás com mesa de frutas, massagens, exercícios para aquecimento.

O passeio terá um trajeto de 14,5 km, saindo do Detran-GO passando por ruas da Cidade Jardim, Setor Coimbra, Setor Bueno e retornando ao ponto de partida.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site e os primeiros cinco mil inscritos receberão um kit com mochila, camiseta e squeeze.