Record, SBT e RedeTV! anunciam saída da TV paga após fracasso em acordo

Três das maiores emissoras da televisão aberta transmitem nesta sexta comunicado informando que operadoras NET, Claro, Embratel e Sky se recusam a negociar direitos

Record, SBT e Rede TV, três das cinco maiores emissoras de TV aberta do Brasil, começaram a transmitir ao longo da sua programação nesta sexta-feira (24/3) que irão deixar a TV paga na próxima semana, porque não entraram em um acordo com as operadoras NET, Claro, Embratel e Sky.

A mensagem informa que, a partir do dia 29 de março, quando o sinal analógico será desligado na Grande São Paulo, as três emissoras sairão do ar.

As redes afirmam, ainda, que “estas empresas se recusam a negociar os direitos de transmissão, ao contrário do que já fazem com grupos estrangeiros e até com outras emissoras nacionais”, como é o caso da Globo, que já recebe por seu sinal digital.

No comunicado, as três emissoras dizem também que “lamentam a falta de diálogo das operadoras, o que impediu um acordo que respeitasse o desejo do público brasileiro”. Confira abaixo a mensagem: