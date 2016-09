Record Goiás faz série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Goiânia

Prefeitáveis serão sabatinados no telejornal Goiás Record, às 19 horas

A Record Goiás dá início nesta quinta-feira (15/9) a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Goiânia. A sabatina será realizada no telejornal Goiás Record, às 19 horas, apresentado por Carlos Magno e Fernanda Arcanjo.

O candidato a prefeito pelo PSOL, Flávio Sofiati, será o primeiro entrevistado. A entrevista terá duração de 10 minutos e os temas serão livres. Ainda nesta sexta-feira, será ouvido o candidato a prefeito pelo PMDB, Iris Rezende.

Os demais candidatos serão sabatinados na próxima semana, na seguinte ordem: segunda-feira, o candidato Francisco Júnior do PSD; terça-feira, Djalma Araújo da Rede; quarta-feira, Adriana Accorsi do PT; quinta-feira, Delegado Waldir do PR; e na sexta-feira da próxima semana o candidato Vanderlan Cardoso do PSB encerra a sabatina.

Debate

A Record Goiás também confirmou com todos os candidatos a prefeito de Goiânia a participação no debate eleitoral marcado para o próximo dia 25 de setembro, a partir das 22 horas. O programa vai ter três blocos com candidato perguntado a candidato, com tema livre. No quarto e último bloco, os candidatos vão responder a uma pergunta da produção.