Record Goiás estreia Cidade Alerta com Silvye Alves, nesta segunda-feira

Telejornal terá uma hora de duração e será exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, logo após a sua versão nacional

Estreia nesta segunda-feira (6/7), às 18h45, a versão goiana de um dos telejornais de maior audiência da Rede Record. Com apresentação de Silvye Alves, o Cidade Alerta Goiás terá uma hora de duração e será exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, logo após a sua versão nacional.

O programa traz uma concepção de jornalismo mais dinâmica, ágil e interativa, trazendo uma nova abordagem dos principais fatos do dia e os últimos acontecimentos do Estado.

Além de matérias policiais, o Cidade Alerta Goiás trará notícias do cotidiano como trânsito, comentários sobre temas políticos, econômicos e outros de interesse direto da população. Os repórteres de outras cidades farão participação diária no programa, com matérias e entradas por telefone.

A interatividade será uma forte aposta do programa, uma ferramenta da notícia, pois, através das redes sociais, o telespectador poderá fazer denúncias enviando fotos e vídeos, além de participar de enquetes.

Segundo a jornalista Silvye Alves, a nova missão é um desafio. “Nosso diferencial é fazer jornalismo investigativo policial, e, claro, apresentar os grandes casos que vão mobilizar a opinião pública de Goiás”, ressalta.

Com a estreia do Cidade Alerta, a Record Goiás reforça ainda mais o jornalismo local, que já consome grande parte de sua programação. Os telejornais Goiás No Ar,Balanço Geral e Goiás Record são líderes de audiência em vários dias.