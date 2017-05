Record Goiás adere ao Maio Amarelo com grande passeio ciclístico

Evento será realizado no dia 28 de maio e contará com a presença de apresentadores e equipe da emissora

O Movimento Maio Amarelo, que é realizado este mês em 30 países com objetivo de conscientizar para um trânsito menos violento, ganhou a adesão da Record TV Goiás.

Ao lado do Detran-GO e com o apoio de diversos parceiros, a emissora realiza no dia 28 de maio o “Pedal Por Um Trânsito Mais Consciente”: um passeio ciclístico que promete movimentar profissionais, amadores e quem utiliza a bike como meio de transporte.

O evento é um convite a pedalar por um trânsito mais consciente e seguro, onde veículos e bikes possam conviver respeitosamente.

A concentração será realizada no pátio do Detran-GO, na Cidade Jardim, a partir das 7h30. Os participantes serão recebidos pelos apresentadores, repórteres e equipe da Record TV Goiás com mesa de frutas, massagens, exercícios para aquecimento e o melhor, com o objetivo de sensibilizar e incentivar um comportamento mais seguro, preservando vidas.

O “Pedal Por Um Trânsito Mais Consciente” terá um trajeto de 14,5 km, saindo do Detran-GO passando por ruas da Cidade Jardim, Setor Coimbra, Setor Bueno e retornando ao ponto de partida.

Durante o trajeto os ciclistas terão à disposição pontos de hidratação e todo o acompanhamento que garantirá um passeio seguro.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site e os primeiros 5 mil inscritos receberão um kit com mochila, camiseta e squeeze. Nesta quarta-feira (17/5) durante um café da manhã, na sede da emissora, parceiros do projeto e convidados conhecerão detalhes do projeto.