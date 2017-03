Recessão: PIB do Brasil fecha 2016 com queda de 3,6%

Crise econômica é a maior da história desde 1947

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (7/3), que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2016 encolheu 3,6% no ano passado, ficando em R$ 6,3 trilhões.

No ano passado, a economia brasileira já tinha recuado 3,8%, representando a maior recessão desde 1947.

No último trimestre de 2016, o PIB recuou 0,9% em relação ao trimestre anterior e caiu 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O setor da economia que sofreu a maior queda em 2016 foi a agropecuária, com uma contração de 6,6%. Na indústria, a queda foi de 3,8%. O segmento de serviços teve um recuo de 2,7%, segundo o IBGE.

Se analisado apenas o quarto trimestre, houve queda na indústria (-0,7%) e nos serviços (-0,8%) em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano. Nessa base de comparação, houve crescimento de 1% na agropecuária.

Já na comparação do quarto trimestre com o mesmo período de 2015, todos os setores caíram, com destaque para o recuo de 5% na agropecuária. Indústria e serviços apresentaram retração de 2,4%. (As informações são da Agência Brasil)