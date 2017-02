Segundo Guarda Civil Municipal, região chegou a ser isolada

O corpo de um recém-nascido foi encontrado no lago do Parque Ibirapuera, região Sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Guarda Civil Municipal, o bebê estava sem roupa e dentro de um saco plástico, que já foi retirado do lago pelo Corpo de Bombeiros.

A região chegou a ser isolada pela polícia, mas já foi liberada. O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia de Polícia de Campo Belo.