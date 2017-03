Recém-nascido é encontrado dentro de caixa de papelão em lote baldio de Aparecida de Goiânia

O menino passa bem e foi levado para maternidade Marlene Teixeira. Bebê ficará aos cuidados do Conselho Tutelar

Um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã deste domingo (26/3) dentro de uma caixa de papelão em um lote baldio no setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia.

Moradores ouviram o choro da criança e acionaram a Polícia Militar via 190. Quando foi encontrado, o bebê estava envolto em um pano com manchas de sangue e ainda estava com partes da placenta.

A criança, um menino de aproximadamente 3,8kg, nasceu saudável e passa bem. Ele foi encaminhado para a maternidade Marlene Teixeira, na Vila Brasília.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o Conselho Tutelar foi notificado.