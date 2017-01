“Recebo a todos indistintamente na Secretaria de Governo”, diz Tayrone di Martino

Titular da Segov-GO questiona informação de que vereadores ligados ao governo de Goiás estejam insatisfeitos por não serem atendidos

O secretário de Governo do estado, Tayrone di Martino (PSDB), recebeu, na última quinta-feira (26/1), vereadores da base do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), em seu gabinete. A ação desagradou integrantes da base governista, que não estaria sendo recebida.

Em entrevista ao Jornal Opção na noite desta sexta-feira (27), o titular da Segov-GO rebateu a acusação e garantiu que não enfrenta nenhum problema com os parlamentares governistas.

“Sou secretário de Estado e recebo deputados da base todos os dias no meu gabinete, essa é minha função primária. Também recebo e atendo todos os vereadores que vão lá e conversam comigo. Até os que não ganharam”, frisou.

Tayrone lembrou que, somente hoje, realizou cerca de 30 audiências e destacou que recebe a todos “indistintamente”. Dra. Cristina (PSDB), Thiago Albernaz (PSDB), Paulo Magalhães (PSD), Kleybe Morais (PSDC), Eudes Vigor (PSDB), Lucas Kitão (PSL) e Anselmo Pereira (PSDB) estão entre os nomes ligados à Câmara de Goiânia recebidos por ele neste ano. “Tenho uma ótima relação com todos, não entendi de onde veio aquela reclamação”, completou.

Além disso, o secretário explicou que o governador Marconi Perillo (PSDB) não fará oposição a Iris Rezende e, inclusive, nenhum vereador agirá contrário à prefeitura a pedido do governo. “Carlin Café (PPS) e Sabrina Garcêz (PMB) têm ótima relação com Marconi, mesmo fazendo parte do grupo que elegeu o presidente da Câmara de Vereadores, Andrey Azeredo (PMDB). Tenho certeza que apoiaram o governo na Câmara”, arrematou.