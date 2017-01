Rebelião em presídio de Pernambuco deixa um detento morto e 13 feridos

Motim durou mais de quatro horas e gerou comoção do lado de fora da unidade. Um policial militar ficou ferido

Detentos do Presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco, iniciaram um motim na manhã deste sábado (21/1), que durou mais de quatro horas e culminou na morte de um preso e deixou 13 feridos.

De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), a rebelião já foi controlada, com a atuação da Polícia Militar e apoio de agentes penitenciários. Ainda não há informação sobre como tudo aconteceu.

A Seres informou que abrirá uma sindicância para apurar o caso, mas a suspeita é que o tumulto foi iniciado durante revistas de rotina. Enquanto os presos se rebelavam dentro do presídio, famílias buscavam informações e os ânimos se exaltaram do lado de fora. Na confusão, um policial militar foi ferido por uma pedrada.

O presídio de Santa Cruz do Capibaribe foi construído em 2015 com capacidade para 186 detentos em 22 celas. Atualmente, o local abriga 455 presos. (As informações são da Agência Brasil)