“Realmente sou diferente de Iris, sou do debate e não da agressão”, responde Paulo Garcia

Ex-prefeito de Goiânia comentou ao Jornal Opção ataque do peemedebista a professora durante mutirão da prefeitura. Entenda

O ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia (PT) comentou a citação ao seu nome e a atitude do atual prefeito Iris Rezende (PMDB) em protesto de professores no último sábado (3/6) durante mutirão realizado pelo Paço.

Conforme mostrou o Jornal Opção, o peemedebista perdeu a paciência com uma professora após ser questionado sobre o corte de salários de trabalhadores da Educação que participaram da última greve da categoria.

Imagens mostram Iris visivelmente alterado, aproximando-se da manifestante de forma invasiva e gritando ao pé do ouvido: “Imponha respeito. Eu exijo respeito. Eu não sou o Paulo Garcia”.

Para o ex-prefeito, Iris dá provas de má gestão e mostra, de fato, comportamento diferente do seu ao recusar diálogo com trabalhadores. “O acontecido apenas confirma o quanto realmente sou diferente de Iris. Sempre fui homem do debate e da discussão, nunca do ataque e muito menos da agressão”, respondeu.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Goiânia ainda não comentou o caso.