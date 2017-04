Raquel Teixeira anuncia reativação do Sistema Estadual de Museus

Com a novidade, os mais de 70 museus espalhados em 31 municípios goianos ganham maior dinamismo e modernidade

Os 73 museus presentes em 31 municípios de Goiás vão ser interligados e ganham mais dinamismo e modernidade. Na noite de quarta-feira (12/4), na cidade de Goiás, pouco antes da Procissão do Fogaréu, a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, reuniu autoridades municipais, estaduais e federais para a assinatura do termo de compromisso da reativação do Sistema Estadual de Museus.

Representando o governador Marconi Perillo, a secretária apresentou os principais pontos do Sistema, que será integrado ao Sistema Brasileiro de Museus, possibilitando acesso a editais, novas ações de formação e qualificação.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Marcelo Araújo, diretora do Iphan Goiás, Salma Saddi, prefeita da cidade de Goiás, Selma Bastos, senador Wilder Morais, deputada Eliane Pinheiro, superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Seduce, Tânia Mendonça e representantes da cidade.

Segundo a secretária, Goiás vai viver um novo momento com a reativação do Sistema e a criação dos seis novos museus no Circuito Cultural Praça Pedro Ludovico Teixeira, projeto do governo em fase de implantação. Para isso, a secretária disse que o apoio do Ibram e Iphan Goiás são essenciais.

Marcelo Araújo informou que a integração dos Sistemas de Museus abre perspectivas múltiplas de articulação e intercâmbio. “Temos acompanhado o projeto do Circuito Cultural com bastante interesse, e ele vai trazer uma enorme visibilidades a esse estado tão rico”, comentou o presidente.