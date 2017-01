Raquel Teixeira abre ano letivo da rede pública estadual nesta segunda-feira (23)

Calendário escolar 2017 prevê 202 dias letivos; matrículas devem ser confirmadas até o dia 25 de janeiro

O ano letivo das escolas da rede pública estadual de ensino começa na próxima segunda-feira (23/1) e o início das aulas será marcado por uma coletiva de imprensa da secretária de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira. O calendário escolar 2017 prevê 202 dias letivos, dos quais 107 no primeiro semestre.

Quem ainda não confirmou o pedido de vaga na rede estadual deve entrar no site da matrícula e consultar em qual das unidades da Seduce a vaga foi disponibilizada. Até o próximo dia 25 de janeiro o responsável ou o aluno – se maior de idade – deve procurar a unidade na qual foi alocado para confirmar a matrícula.

Para a confirmação é preciso apresentar Certidão de Nascimento; comprovante de endereço; CPF e RG do responsável pelo aluno; histórico escolar. Os alunos que já estudaram anteriormente na rede estadual também devem apresentar: histórico escolar; ficha individual e/ou declaração de transferência. O aluno que não comparecer à unidade escolar onde foi alocado até o fim do prazo (25) não terá a matrícula efetivada.

Quem não fez a solicitação de vaga até o dia 5 ou acabar perdendo a confirmação pode procurar diretamente a unidade em que deseja estudar. Se não houver disponibilidade de vagas, entretanto, o aluno será direcionado para outra escola.

Matrículas no turno noturno, para alunos com idade entre 15 e 16 anos, só serão confirmadas mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), do contrato da empresa onde o mesmo é aprendiz ou estagiário, da declaração do empregador, contendo CPF ou CNPJ e turno de trabalho que comprove carga horária superior a quatro (quatro) horas diárias ou autorização do responsável legal pelo aluno.