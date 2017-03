Rapaz tem carro roubado em Goiânia e é levado como refém

Vítima foi resgatada quando veículo foi parado em uma barreira policial, na GO-070

Um procedimento de rotina na barreira do Batalhão Rodoviário da GO-070 na tarde deste domingo (5/3), terminou com a prisão em flagrante de quatro pessoas que estavam em um carro roubado e levavam o dono do veículo como refém.

O veículo foi roubado no setor Vila Nova, em Goiânia, e seguia na rodovia rumo à cidade de Inhumas, quando foi parado pelos policiais. No momento da abordagem, uma das pessoas que estavam dentro do carro saltou para fora, denunciando ser refém dos outro quatro ocupantes.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o rapaz, vítima do roubo seguido de sequestro, estava desesperado. Após buscas dentro do carro, foi encontrado um simulacro de arma usado no crime. Os integrantes do grupo, três homens e uma mulher, foram encaminhados para a central de flagrantes.