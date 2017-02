Quatro ruas do Setor Marista terão sentido alterado a partir de quarta-feira (22)

Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) afirmou que região é bastante movimentada por causa do grande número de estabelecimentos e precisa de mudanças

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) anunciou a mudança do sentido de quatro ruas no Setor Marista. A partir de quarta-feira (22/2), as ruas 122, 1.141, 1.142 e Amélia Artiaga Jardim deixarão de ser de mão dupla e os motoristas terão que trafegar em um único sentido.

De acordo com a SMT, a mudança teve que ser realizada para melhorar o trânsito na região, que tem muitas clínicas, restaurantes e academias. Caso o trânsito não melhore, a secretaria poderá adotar outras medidas, como a proibição de estacionamento nos dois lados da via.

Para informar os moradores da região e demais motoristas, a SMT sinalizou as ruas com faixas e fazem distribuição de panfletos orientando sobre a mudança. Nos primeiros dias da medida, agentes de trânsito irão permanecer no local para fiscalizar seu cumprimento.