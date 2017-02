Quase dois meses após assumir, Iris diz que “ainda não sabe” a situação da prefeitura

Prefeito da capital está na Câmara prestando conta do terceiro quadrimestre de 2016

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), está na Câmara Municipal para prestar contas do terceiro quadrimestre de 2016. No entanto, logo no começo de sua fala, o decano peemedebista avisou que não sabe qual a situação da prefeitura.

“Acho que quem deveria ter prestado contas era meu antecessor. Embora eu francamente não tenha ainda conhecimento de tudo que se passou e da situação real da prefeitura quando tomei posse”, afirmou.

Segundo ele, a decisão de ir à Câmara vem pelo respeito que tem para com os vereadores. “Venho mais protocolarmente, para cumprir a obrigação da prefeitura que não foi feita”, completou.