PV reafirma apoio à candidatura de Vanderlan Cardoso

Mais de 30 candidatos seguiram decisão do diretório municipal do partido e continuam na coligação Uma Nova Goiânia

O presidente metropolitano do Partido Verde (PV), Cloverly Domingues, reforçou, em reunião com Vanderlan Cardoso e candidatos a vereador nesta terça-feira (20/9) que o partido segue firme em apoio à coligação Uma Nova Goiânia e que a atitude do presidente estadual do partido, Eduardo Zaratz, não reflete a posição da sigla.

Na segunda-feira (19), Zaratz se reuniu com o candidato do PMDB, Iris Rezende, formalizando apoio ao ex-prefeito. Segundo Domingues, entretanto, esta seria uma atitude isolada e personificada apenas pelo dirigente do PV no Estado, mas não da capital. “É uma atitude isolada do presidente estadual e, na verdade, nenhum de nós sabe o porquê desta decisão, pois continuamos firmes ao lado do Vanderlan”, afirmou.

O Partido Verde possui 37 candidatos a vereador em Goiânia e, destes, 35 confirmaram que caminham ao lado de Vanderlan Cardoso, além, claro, do próprio diretório metropolitano do partido. Conforme Domingues, apenas o presidente estadual e mais um candidato teriam abandonado a parceria com o candidato do PSB

“O diretório metropolitano do PV apoia Vanderlan Cardoso. Hoje reunimos os candidatos a vereador e todos os presentes hipotecaram apoio a Vanderlan. Estamos com ele por suas propostas e por tudo que ele irá fazer por Goiânia e toda a sua população”, frisou.

Em entrevista ao Jornal Opção, Gustavo Cruvinel, um dos 35 candidatos do PV que seguem com Vanderlan, reforçou que a decisão do diretório estadual se baseou em interesses pessoais. “Não foi tomada pela maioria, até por que o Zaratz conseguiu levar apenas um candidato a vereador. Sigo forme e forte com Vanderlan”, reforçou.

Durante reunião, o candidato do PSB agradeceu o apoio dos candidatos e do presidente metropolitano, e reafirmou sua alegria em ter o PV unido ao projeto da coligação Uma Nova Goiânia. “Fico feliz em ter o apoio Partido Verde neste projeto que irá transformar nossa capital. Se nossa candidatura cresce a cada dia, como tem crescido, é graças aos esforços de todos os candidatos a vereador e militância dos partidos que fazem parte de nossa coligação, levando nossas propostas para os quatro cantos de Goiânia”, disse.