PTN oficializa apoio à candidatura de Vanderlan Cardoso

Partido resolveu fazer parte da chapa do ex-prefeito de Senador Canedo e oficializa decisão nesta sexta-feira

O Partido Trabalhista Nacional (PTN) oficializa, nesta sexta-feira (9/9), apoio ao candidato do PSB, Vanderlan Cardoso, na corrida pela Prefeitura de Goiânia. A oficialização será feita no Comitê Central, no Setor Sul, a partir de 15h30, e contará com a presença do presidente metropolitano do partido, Leonardo Alves de Araújo.

Agora, o PTN se une à maior coligação das eleições municipais, que reúne e PSDB, que indicou o vice, Thiago Albernaz; PRB, PP, PRB, Solidariedade, PSC, PPS, PHS, PSL, Partido Verde, PSDC e PMB.

Até agora, o PTN se dividia entre apoiar Vanderlan Cardoso ou Delegado Waldir (PR). O grupo pró-Waldir era o do deputado federal Alexandre Baldy (PTN), que já havia se declarado, em entrevista ao Jornal Opção, à favor do deputado federal, mas que acabou vencido.