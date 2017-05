PTB reafirma apoio a Michel Temer após delação da JBS

Bancada do partido, liderada pelo goiano Jovair Arantes, diz acreditar ser necessário “aguardar” resultado das apurações

A bancada do PTB na Câmara Federal, liderada pelo goiano Jovair Arantes, divulgou, na noite desta quinta-feira (18/5), uma nota de apoio ao presidente da República Michel Temer (PMDB).

Após denúncia de que deu aval para que aliados comprem o silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) — preso na Operação Lava Jato –, Temer foi tragado para o centro da crise que arrebatou o país com a delação de Joesley Batista — que comanda a J&F, holding da JBS Friboi.

Segundo o PTB, os efeitos negativos de uma ruptura institucional no momento em que a economia “começa a se recuperar”, força o partido a aguardar as apurações das denúncias. “Apoiamos as reformas defendidas pelo governo, na certeza de que são essenciais para o crescimento do País e benéficas aos cidadãos menos favorecidos”, escreve a nota.

Veja na íntegra:

Levando em consideração os efeitos negativos de uma ruptura institucional no momento em que a economia do País começa a se recuperar – com queda da inflação, aumento do número de empregos formais e retomada de investimentos externos no Brasil –, acreditamos ser necessário aguardar o resultado das apurações sobre as denúncias apresentadas contra o presidente da República.

Apoiamos as reformas defendidas pelo governo, na certeza de que são essenciais para o crescimento do País e benéficas aos cidadãos menos favorecidos.

Também manifestamos nosso respeito ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, órgãos que conduzem as investigações em consonância com o Poder Judiciário, defendendo celeridade nas apurações para que a verdade possa prevalecer.

Por essas razões, em nome da bancada do PTB na Câmara dos Deputados, reiteramos o apoio dos parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro ao governo do Presidente Michel Temer.

Jovair Arantes

Líder do PTB na Câmara dos Deputados