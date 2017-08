Psiquiatra é morto a facadas. Polícia diz não ter pistas objetivas sobre criminoso

Acredita-se que Adilson Bechara, de 65 anos, tenha sido vítima de latrocínio

A polícia ainda não tem pistas objetivas do criminoso (ou criminosos) que matou o psiquiatra Adilson Bechara, de 65 anos. Ou, se tem, prefere não divulgá-las para não prejudicar as investigações. O médico foi assassinado a facadas, no domingo, 14, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A policia aventa a possibilidade de que que o médico reagiu ao assalto, na Praça dos Quiosques, e por isso foi esfaqueado.

Adilson Bechara chegou a ser levado para o Hospital Central de Emergência, mas, dada a gravidade dos ferimentos, não resistiu.

Nas redes sociais, amigos e pacientes lamentaram a morte de Adilson Bechara. “A psiquiatria está de luto, perdemos um amigo, Dr. Adilson Bechara foi mais uma vítima da falta de amor e compaixão ao próximo. Descanse em paz velho guerreiro”, uma pessoa escreveu. “Lamentável o ocorrido com nosso amigo”, disse outro amigo. “Hoje meu coração sangra com tal notícia. Lamentável uma pessoa brilhante com tanto conteúdo ter esse trágico fim”, afirmou uma terceira pessoa.