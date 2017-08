PSDB vai filiar mais 18 prefeitos nesta quinta-feira

Orientação partidária é chegar ao comando de 100 prefeituras até dezembro. Com as novas filiações, faltarão apenas 2

A direção do PSDB determinou que todas as suas lideranças trabalhem para trazer pelo menos mais 23 prefeitos para o partido, atingindo o número de 100 prefeituras até o fim do ano. Atualmente, a sigla comanda 80 dos 246 municípios de Goiás.

Na próxima quinta-feira (17/8), o PSDB chega perto da meta: serão 18 prefeitos filiados, incluindo alguns nomes da oposição. A filiação, marcada para as 10 horas no Hotel K, é coordenada pelo vice-governador, José Eliton (PSDB), que, avaliam deputados da base, ganha ainda mais força para a disputa ao governo no ano que vem.

Até agora, tucanos fazem mistério sobre os nomes, temendo que os prefeitos sejam assediados e acabem desistindo da filiação. O único tido como certo é o prefeito de Araçu, Joelton da Costa (PMDB), que vai para o PSDB em uma articulação do deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB).

Segundo apurado pelo Jornal Opção, também devem deixar o PMDB os prefeitos Ricardo Goulart, de Itarumã; e Haroldo Naves, de Campos Verdes; e Adolpho von Lohrmann, de Santo Antônio do Descoberto. Lideranças peemedebistas estariam, inclusive, trabalhando pesado para conter a debandada.

Além dos que chegam ao PSDB, outros políticos do PMDB, DEM e PT devem integrar outros partidos da base governista. É o caso, por exemplo, do prefeito de Nova Aurora, Vilmar Carajá, que pode deixar o PT e migrar para o PP do senador Wilder Morais.