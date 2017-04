PSDB reforça candidatura de José Eliton em eventos pelo estado

Durante Fórum da Juventude do partido, secretária Leda Borges lembrou da importância de José Eliton para dar continuidade aos projetos de Marconi Perillo

Durante o I Fórum Regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e partidos aliados em Jataí, no Sudoeste goiano, na noite de sexta-feira (31/03), o vice-governador José Eliton (PSDB) reuniu cerca de 2 mil participantes. Acompanhado do presidente regional da sigla, deputado federal Giuseppe Vecci, foi recepcionado pelo prefeito Vinicius Luz (PSDB) e lideranças de municípios da região.

Em Jataí, o vice-governador citou a disposição de seu partido de ir de encontro às comunidades para debater as questões de Goiás dentro da perspectiva de avançar na construção de iniciativas voltadas para o crescimento. Ele citou os investimentos superiores a R$ 9 bilhões – mais de R$ 6 bilhões do governo e cerca de R$ 3 bi da iniciativa privada -, em obras estruturantes nos municípios como uma grande conquista de Goiás. “Com dedicação e esforço vamos progredir muito mais”, disse.

Fórum da Juventude

Em sequência aos eventos do PSDB, o vice-governador participou, na manhã deste sábado, (1°/4) do I Fórum da Juventude PSDB Goiás, que teve como objetivo discutir políticas públicas para a juventude e ações para o fortalecimento do partido em todo o Estado. Estiveram presentes o presidente regional e vice-presidente nacional da sigla, deputado federal Giuseppe Vecci, Rafael Lousa, que preside o partido em Goiânia, deputados estaduais e jovens lideranças do PSDB de vários municípios goianos.

Presente no Fórum da Juventude, a deputada estadual e secretária Cidadã, Lêda Borges, afirmou que, sobre o projeto político para 2018, que têm o vice-governador José Eliton como pré-candidato ao governo de Goiás, “é preciso dar continuidade ao trabalho realizado pelo governador Marconi Perillo [PSDB] em seus quatro mandatos”.

Ao citar, ainda, o grande volume de investimentos que o governo goiano vai destinar aos 246 municípios em todo o Estado, Lêda Borges ressaltou que os goianos precisam ponderar sobre os prejuízos que poderão surgir com a descontinuidade dos governos Marconi/Eliton. “O projeto político do vice-governador é a garantia de que essas parcerias com as prefeituras não serão interrompidas”, pontuou.

Ainda sobre a pré-candidatura do vice-governador ao governo do Estado em 2018, o deputado estadual Gustavo Sebba lembrou os presentes – o evento reuniu políticos de outros partidos aliados -, que José Eliton tem capacidade de aglutinar a base. “Além de ser leal, trabalhador e comprometido com o futuro do nosso Estado”, finalizou.