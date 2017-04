PSDB quer fechar questão na votação da Reforma da Previdência

Folha de S. Paulo registra que presidente do partido, senador Aécio Neves (MG), convocará reunião com governadores e parlamentares

O senador Aécio Neves (MG), presidente do PSDB nacional, irá convocar uma reunião com parlamentares e governadores para discutir o posicionamento do partido na votação da Reforma da Previdência.

Segundo informa a coluna Painel, de “Folha de S. Paulo”, o objetivo da cúpula tucana é fechar questão a favor do projeto nas votações de plenário da Câmara e do Senado.

Aécio aguarda, porém, a conclusão do processo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que deve apreciar o parecer do relator, Arthur Maia (PPS-BA), no começo de maio. Várias emendas que alteram o texto original foram acatadas.

Entre as mudanças, está a alteração na idade mínima da aposentadoria rural, a rejeição ao aumento do tempo de contribuição para 25 anos, conforme queria o governo. Se o relatório de Maia for aceito, a exigência permanece de 15 anos, como é atualmente.

A igualdade entre a idade mínima para mulheres e homens também foi retirada e a acumulação de aposentadoria e pensão fica permitida para quem ganha até dois salários mínimos.

O governo Temer tinha a esperança de que o 80% do projeto original fosse mantido. No entanto, um deputado goiano disse ao Jornal Opção na última semana que, há grandes chances, de apenas 60% ficar. Ele mesmo garante que, como está (mesmo após o relatório), não vota favorável.