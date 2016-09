PSDB Goiás volta a rebater acusações do MPF sobre doações de campanha de 2014

Em nota, partido comentou denúncia oferecida contra 35 envolvidos em suposto esquema criminoso na Saneago. Dentre eles, o presidente licenciado da legenda

O diretório PSDB em Goiás emitiu, na tarde desta terça-feira (13/9), novo comunicado sobre as investigações da Operação Decantação, um dia após o Ministério Público Federal (MPF) oferecer denúncia contra 35 envolvidos no suposto esquema criminoso responsável pelo desvio de cerca de R$ 5,2 milhões em recursos federais por meio da Saneago.

Dentre os denunciados, estão o ex-presidente da empresa José Taveira e o presidente licenciado do PSDB goiano Afrêni Gonçalves, ambos afastados de seus cargos após serem citados na operação.

Em nota, o partido reforça que não há qualquer indício de ligação entre as doações feitas ao PSDB de Goiás e os valores dos contratos sob investigação na estatal. “O PSDB de Goiás é estritamente rigoroso no cumprimento da legislação eleitoral e todas as doações percebidas pelo partido foram e serão rigorosamente declaradas à Justiça Eleitoral”, diz o comunicado assinado pela sigla.

De acordo com denúncia oferecida pelo MPF, dirigentes e colaboradores da Saneago teriam promovido licitações fraudulentas mediante a contratação irregular de uma empresa de consultoria, desviando para pagamento de propinas e dívidas de campanha recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal.

O PSDB frisa que foi apenas um dos 11 partidos do Estado que receberam doações de empresas citadas nas apurações. Conforme destaca a legenda, na campanha de 2014, somente 11% do valor total doado foi destinado à legenda por meio de cessão de uso de bens, não tendo recebido doações em valores financeiros. Confira abaixo a nota na íntegra: