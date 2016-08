PSDB de Goiás nega que tenha sido beneficiado por esquema na Saneago

Partido defendeu que a continuidade das investigações trará verdade à tona e garantiu que preza pela ética e transparência no exercício de suas atividades partidárias

Em resposta à Operação Decantação, do Ministério Público Federal, o PSDB emitiu nota em que critica o que chama de “tentativas de imputação de favorecimento, da agremiação e de seus candidatos, em doações para campanhas eleitorais”. Segundo o comunicado, um maior aprofundamento das investigações mostrará que o partido não cometeu irregularidades.

Destacando principalmente que o candidato do PSDB teria sido o único, conforme os autos, que não recebeu valores em espécie mas, sim, em autorização para uso de bens, o partido afirma que a verdade ainda não foi revelada. A nota é assinada pelo presidente em exercício do partido, o deputado estadual José Vitti (PSDB).

Na nota, o PSDB afirma ainda que preza pela “legalidade, ética e transparência” no exercício das suas atividades partidárias” e que é “estritamente rigoroso no cumprimento da legislação eleitoral”. “odas as doações têm sido rigorosamente declaradas à Justiça Eleitoral, que aprovou a prestação de contas do partido nos pleitos de 2010 e 2014”, aponta o texto.

Confira a nota do PSDB na íntegra: