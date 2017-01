PSD pode apoiar Jovair Arantes já no primeiro turno

Segundo deputado goiano Thiago Peixoto, o candidato do partido, Rogério Rosso, dá sinais de que se unirá ao deputado do PTB

Apesar de ter um candidato do próprio partido concorrendo à presidência da Câmara, o PSD ainda dialoga para saber qual vai ser a postura do partido durante a disputa. Segundo o deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO), o próprio candidato Rogério Rosso (PSD-DF) tem demonstrado sinais de que pode se unir a Jovair Arantes (PTB-GO) ainda no primeiro turno.

“O Rosso deu sinais nesse sentido. Além de ter ido ao lançamento da candidatura do Jovair, ele liberou a bancada para o diálogo com outros candidatos. Fora isso, ele e o Jovair têm uma relação muito boa, o Rosso foi presidente e o Jovair relator da comissão do impeachment, então é algo que pode acontecer”, explicou o parlamentar ao Jornal Opção.

Ao mesmo tempo em que uma união com o deputado goiano é considerada como possível, o partido também dialoga com o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A bancada do PSD deve se reunir com Maia para escutar as propostas do candidato. “A discussão ainda está preliminar. Com a candidatura de Maia proibida pela decisão judicial de sexta-feira [20], o Jovair ganhou muita força”, afirmou Thiago Peixoto.

Sobre o seu voto em específico, o deputado goiano afirmou que, levando em consideração a boa relação que tem com Jovair Arantes, vai seguir o caminho determinado pela direção do partido, que ainda conversa com os candidatos.