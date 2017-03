PSD permanece na base governista, mas sem compromisso para 2018

Reunião contou com a presença dos deputados Thiago Peixoto e Heuler Cruvinel, bem como do presidente do partido, Vilmar Rocha

O PSD se reuniu na manhã desta segunda-feira (6/3) para definir a agenda do partido para 2017. Na casa do deputado federal Thiago Peixoto, estiveram presentes o presidente estadual e secretário Vilmar Rocha, o deputado federal Heuler Cruvinel, bem como Licoln Tejota e Fancisco Jr. (ambos deputados estaduais).

Apesar de especulações sobre um possível rompimento com o governo Marconi Perillo (PSDB), não há nenhum movimento neste sentido. Pelo contrário, como sublinha Thiago Peixoto ao Jornal Opção: “O PSD permanece na base, fazemos parte do projeto do governador”.

Contudo, o apoio não garante que o partido — que é um dos principais aliados do tucanato no estado — caminhará com o vice-governador José Eliton, pré-candidato anunciado à sucessão. “Não há compromisso para 2018. Queremos construir um projeto consistente para Goiás… Não é hora de definir nomes”, completou.

Heuler Cruvinel, que defende a união da base, acrescentou que o objetivo é realizar reuniões regionais e temáticas durante todo este ano para, então, definir a chapa. “Defendemos que só a partir daí que sejam escolhidos os candidatos”, defendeu.