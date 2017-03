“PSD não tomou decisão porque não estamos em processo eleitoral”, diz Francisco Jr

Deputado estadual garantiu que partido continua na base e que não faz objeção a nenhum nome, mas que quer uma vaga na chapa majoritária

O deputado estadual Francisco Júnior (PSD) garantiu, nesta quarta-feira (8/3), que o partido continua participando da base aliada e que ainda não há qualquer definição sobre o caminho que o partido seguirá em 2018. De acordo com o parlamentar, a discussão está “atravessando o carro na frente dos bois”.

Francisco explicou que a legenda pretende, no momento, falar sobre projetos, dialogar com a sociedade e identificar as demandas para depois definir os nomes. “O que estamos dizendo é que o PSD não está tomando nenhuma decisão sobre o processo eleitoral porque não estamos em processo eleitoral”, explicou.

De acordo com o deputado, o partido não se opõe a nenhum nome e não faz objeção ao nome do vice-governador José Eliton (PSDB). Francisco Jr. afirmou que o nome do vice-governador é excelente e está muito bem posicionado.

“Queremos, sim, uma vaga na chapa majoritária, uma boa chapa de deputado estadual e federal e uma boa interlocução com a sociedade. Agora dizer que o PSD estará na chapa ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ é muito prematuro, porque não existe essa situação, está muito antecipado”, disse.