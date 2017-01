“PSC deve caminhar com José Eliton em 2018”, diz presidente

Deputado estadual Simeyzon Silveira explicou ao Jornal Opção que há uma tendência natural de que o partido caminhe com a base na disputa pelo governo

O deputado estadual e presidente do Partido Social Cristão em Goiás, Simeyzon Silveira, disse ao Jornal Opção que seu partido deve caminhar com a base marconista na eleição de 2018. Assim, apoiará José Eliton (PSDB) na disputa pelo governo. “Há uma tendência natural e não temos dificuldade em caminhar com ele. Nosso Plano A é José Eliton”, explicou.

Apesar de se dizer confortável na base, o parlamentar revela que já foi procurado por outros partidos e tem conversado indistintamente. “O momento é de discussão, afunilamento e até dentro do próprio governo há outras pretensões, todos estamos trabalhando para tentar o consenso”, completou.

Aliado de primeira hora de Vanderlan Carodoso (PSB), Simeyzon Silveira — que caminhou com o ex-prefeito de Senador Canedo em 2010 e 2014 na disputa pelo governo de Goiás e 2016 na prefeitura de Goiânia — disse que, como o empresário ainda não definiu um projeto, o PSC se sentiu livre para fazer um trabalho independente. “Como ele é um homem de negócios, imagino que tenha ido cuidar de suas empresas pelo Brasil. Não temos sinalização do que pretende fazer, portanto seguimos trabalhando”, arrematou.

Nos bastidores, Vanderlan — que foi a grande revelação da eleição em Goiânia, obtendo mais de 278 mil votos — se prepara para disputar mandato de deputado federal. Seu PSB, comandado pela senadora Lúcia Vânia, também deve estar na chapa de José Eliton.