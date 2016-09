Protagonista de novela da Globo desaparece no rio São Francisco após mergulho

Domingos Montagner, o Santo de “Velho Chico”, teria saído para tomar banho no rio e não apareceu mais. Polícia já procura pelo corpo

Domingos Montagner, que interpreta o protagonista Santo na novela “Velho Chico”, da TV Globo, está desaparecido no rio São Francisco. As informações são do portal UOL.

Conforme a publicação, a polícia da cidade de Canindé de São Francisco, no Sergipe, está procurando o ator há aproximadamente uma hora na região nesta quinta-feira (15).

Conforme informações preliminares, Domingos teria saído para tomar banho no rio São Francisco, em uma localidade chamada prainha de Canindé do São Francisco e desapareceu.

Segundo a polícia, o desaparecimento ocorreu por volta das 14h30 e mobiliza bombeiros, policiais e pescadores de Sergipe e Alagoas.