“Propina era disfarçada de doação política oficial”, diz Joesley Batista

Dono da JBS disse em delação que a maior parte dos repasses foi feita nos último cinco anos e montante de pagamentos ao longo dos anos foi de cerca de R$ 400 milhões

O Grupo JBS calcula que repassou cerca de R$ 400 milhões em propina a políticos nos últimos anos. Em depoimento de delação premiada, o dono da empresa Joesley Batista explicou que os repasses ilícitos ocorreram ao longo dos últimos 15 anos, mas que a maior parte dos pagamentos se deu nos últimos 5 anos.

A afirmação do empresário está em um dos vídeos dos depoimentos à Procuradorai-Geral da República, tornados públicos nesta sexta-feira (19/5) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Os ilícitos achados na nossa investigação interna e do sabido por nós que, inclusive vários dos ilícitos foram cometidos pela alta direção, nascem com políticos: senadores, deputados, presidente da República”, afirmou Joesley.

Segundo ele, mesmo nos casos de doações oficiais, a maior parte do dinheiro era “propina disfarçada de doação política”.

“Tem pagamento via oficial, caixa 1, via campanha política, tem via caixa 2, tem via dinheiro em espécie. Basicamente essa é a forma de pagar. Normalmente acontece o seguinte: se combina o ilícito, se combina o ato de corrupção com o político, com o dirigente do poder público, e daí pra frente se procede o pagamento. Os pagamentos são feitos das mais diversas maneiras. Seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, até mesmo doação política oficial”, afirma o empresário.

Quando questionado sobre qual seria o montante total da propina paga a políticos pela JBS nos últimos anos.

“Nós fizemos doação oficial de uns R$ 400 milhões e pagamos mais uns R$ 100 milhões de nota fiscal fria. Dos R$ 500 milhões então, total, pode se considerar que, dos R$ 500 milhões, R$ 400 milhões foram contrapartida a ajustes ilícitos feitos pelos políticos. Naquela hora, pagamos”, reconheceu Batista.