“Promover o desenvolvimento econômico deve ser a meta de todo governante”, afirma Vanderlan

Candidato caminhou pela Região Noroeste e ouviu demandas da população. Geração de emprego será foco de sua gestão, garante

O candidato da coligação Uma Nova Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB), em caminhada pelo bairro São Carlos, na Região Noroeste, apresentou à população suas propostas para geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida.

“Promover o desenvolvimento econômico deve ser a meta de todo governante. Com isso, levamos dignidade às pessoas e melhoramos todas as áreas”, disse.

O candidato do PSB afirmou que a prefeitura vai investir no desenvolvimento dos polos empresariais existentes e promover o aumento de incentivos para a criação de novos.

Vanderlan acredita que a chegada de novas empresas às regiões e a preparação da população para ocupar as vagas de trabalho que irão surgir vai influenciar imediatamente no transporte público, visto que o cidadão vai ter a oportunidade de trabalhar perto de casa, sem que seja necessário fazer grandes deslocamentos pela cidade, além da segurança pública.

“É preciso tirar as pessoas da ociosidade e dar ocupações, para que elas nem pensem em entrar pra o mundo do crime”, completou.

Outro ponto importante para o desenvolvimento regional é a descentralização dos serviços da prefeitura, com as administrações regionais. Se os problemas são resolvidos na própria região, o morador fomenta o comércio local, o que, segundo Vanderlan, vai impulsionar a geração de renda e também de mais empregos, o que fez com que o comerciante Edson ficasse mais esperançoso.

Receptividade

“Administrar uma cidade é uma tarefa que exige responsabilidade. O prefeito tem que estar atento às demandas dos cidadãos e ouvi-los sempre. É isso que tenho feito. Por onde tenho passado, vejo muito carinho por parte da sociedade em me receber”, destacou o candidato do PSB à prefeitura.

Vanderlan disse que durante a caminhada pelo Bairro São Carlos, na Região Noroeste de Goiânia, escutou belas palavras do senhor Manoel Elias Jorge, que disse: “Fico feliz em ver que você veio aqui no nosso bairro. Vanderlan, você vai ser um bom prefeito. Tenho certeza disso”, disse o aposentado, o que emocionou o candidato.