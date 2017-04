Projeto permite motorista goiano pagar pedágio com cartão de crédito e débito

Texto de autoria do deputado estadual Lívio Luciano ainda veda cobrança de preços diferentes nas transações efetuadas

Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 963/17, de autoria do deputado Lívio Luciano (PMDB), que trata sobre o pagamento da tarifa nas praças de pedágio efetuado por meio de cartão débito ou de crédito no âmbito do Estado de Goiás.

De acordo com a proposta, ficará disponibilizada nas praças de pedágio do Estado a opção de utilização de cartões de débito ou credito. O texto ainda veda a cobrança de preços diferentes nas transações efetuadas, em decorrência das formas de pagamento.

Pela proposta, a concessionária administradora poderá determinar quais guichês atenderão à essa finalidade de pagamento, e quantos estarão disponíveis. Serão instaladas placas indicativas deste serviço nos guichês correspondentes.

”A ideia é facilitar a vida do usuário, que já tem a obrigação de fazer o pagamento das tarifas nas rodovias privatizadas. O objetivo é adequar o sistema de cobrança de pedágios aos padrões internacionais”, justifica o parlamentar.

A propositura foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para ser apreciada. (Da Assembleia Legislativa de Goiás)