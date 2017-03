Projeto garante para goianos isenção de pagamento de 2ª via de documentos furtados

Benefício será disponibilizado apenas mediante a apresentação do termo de ocorrência policial

Projeto de Lei nº 756/17 de autoria do deputado estadual Marlúcio Pereira (PSB) e em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa pretende garantir, caso aprovado, a isenção do pagamento de taxa de segunda via de documentos furtados ou roubados.

Segundo o texto da matéria, a isenção ocorrerá mediante a apresentação do termo de ocorrência policial. Para Marlúcio, é importante incentivar a vítima furtada ou roubada a providenciar logo uma segunda via, uma vez que seus documentos podem ser utilizados para outros crimes.

“Quando se possibilita a retirada da segunda via, o Estado passa a ter um mecanismo de controle que permite invalidar a primeira, e com isso, combater a criminalidade”, defendeu o parlamentar. (Da Assembleia Legislativa de Goiás)