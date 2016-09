Projeto da prefeitura substitui árvores “não adequadas” em Goiânia

Plano Diretor de Arborização Urbana prevê substituição de espécies como a Mangueira, Flamboyant e Monguba, mas não lista o Jamelão

A Prefeitura de Goiânia enviou recentemente à Câmara de Goiânia uma matéria que cria o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). O projeto visa criar diretrizes para planejamento, implantação e preservação de áreas verdes, preservação das espécies, rearborização e substituição de árvores não adequadas às vias públicas.

Os critérios para o corte ou preservação das árvores serão definidos após análise que levará em conta alocalização, a raridade, antiguidade e interesse histórico. A proibição ainda se estende às árvores que compõem o bioma Cerrado.

Conforme informações da Câmara, o projeto especifica as espécies que deverão ser substituídas como, por exemplo, as mongubas. Além desta, não poderão ser plantadas nas ruas e avenidas da capital mudas de Ficus, Sibipiruna, Flamboyant e Espadótea devido ao seu tema radicular agressivo que invade as calçadas ou fragilidade dos galhos.

Em outros casos, como a Dilênia e Mangueira, o plano prevê a substituição das espécies por produzirem frutos grandes e carnosos. Mesmo com os recentes acidentes causados em ruas da capital, o Jamelão não consta da listagem, possivelmente devido ao fato do projeto