“Projeto da base chegará fortalecido em 2018”, diz novo líder do governo

Para Chiquinho Oliveira, reformas do governador Marconi Perillo possibilitarão crescimento do estado e consagrarão José Eliton na disputa do ano que vem

Escolhido para a liderança do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Chiquinho Oliveira (PSDB), disse ao Jornal Opção que tem convicção de que a base aliada chegará unida — e fortalecida — à disputa de 2018.

“O momento é grande, oportuno para o estado. Estaremos apresentando coisas positivas, obras e benefícios. Quer dizer, as reformas foram feitas e Goiás está bem para voltar a crescer. No final deste ano, o projeto da base do governo estará fortalecido e unido”, opinou.

Para o parlamentar, apesar de especulações de uma possível “debandada”, todos as legendas que dão sustentação a Marconi Perillo (PSDB) entendem que o nome para tocar o projeto do Tempo Novo é o vice-governador, José Eliton (PSDB).

“Em 2014, foi Eliton quem comandou as articulações e as composições que culminaram na reeleição do governador. Ele tem capacidade e é um grande homem público”, completou.

Questionado sobre os desafios da nova mesa diretora para os próximos dois anos, Chiquinho Oliveira diz que é justamente demonstrar para a população que este é o melhor projeto para o estado: “Temos clareza que, quando se compara Goiás com outros estados, vê-se que estamos entre os cinco estados com melhor gestão fiscal do Brasil. Isso prova que existe um governo atuante, corajoso, planejado e de resultados”.