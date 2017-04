Professora da UFG tem trabalho reconhecido mundialmente

Estudo de Cecilia Czepak sobre Helicoverpa armigera foi publicado na Nature, em trabalho conjunto com grupo italiano

Autora de projeto que investigou a praga Helicoverpa armigera, a professora da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG) Cecilia Czepak teve recentemente seu trabalho reconhecido a nível mundial.

O estudo, desenvolvido junto a outros pesquisadores, foi publicado na revista Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) e chamou a atenção do Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

O grupo australiano se uniu à iniciativa de Cecília Czepak para aprofundar a pesquisa e produziu um artigo publicado em março, na revista científica britânica Nature.

A principal linha de pesquisa se baseia em estudos do DNA mitocondrial e no cruzamento de dados sobre a comercialização de produtos agrícolas no Brasil. “Não foi fruto de bioterrorismo, mas sim do descuido na fiscalização dos produtos agrícolas importados pelo governo brasileiro”, afirma Cecilia Czepak.

A docente também ressaltou a importância da iniciativa para a biossegurança, pois detecta falhas importantes no sistema quarentenário brasileiro.

Levando em consideração a globalização e os riscos que uma praga como essa pode causar à agricultura, a Helicoverpa armigera tornou-se uma preocupação mundial. A pesquisa recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) para coleta das amostras. P

or meio de autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o material foi enviado para pesquisadores da França, Índia e de outros locais do Brasil. (Da Ascom da Adufg Sindicato)