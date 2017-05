Professor toca violão enquanto alunos se escondem de tiroteio; veja

Vídeo foi publicado por Cesar Benjamin, que é secretário municipal de Educação

Um vídeo publicado pelo secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cesar Benjamin, mostra crianças sentadas em um corredor de uma escola cantando em volta de um professor que toca violão.

De acordo com a publicação, os alunos do Ciep Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Rosa Morena, no momento ocorria um intenso tiroteio do lado de fora na comunidade de Três Pontes.

O secretário diz que “são esse heróis que seguram a rede”. “São eles que me inspiram e me dão força para prosseguir”, conclui.

Assista ao vídeo: