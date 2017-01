Produtora anuncia primeiras atrações do Grito Rock 2017

Festival será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro no Centro Cultural Martim Cererê com participação de Karol Conka e Bruna Mendez

A Fósforo Cultural anunciou, nesta terça-feira (17/1), as primeiras atrações do 11º Grito Rock Goiânia, O festival, tradicionalmente realizado no feriado de Carnaval, vai ser nos dias 25 e 26 de fevereiro, no Centro Cultural Martim Cererê.

Entre os artistas escalados para essa edição do festival estão a rapper curitibana Karol Conka e a goiana Bruna Mendez. As demais atrações ainda não foram divulgadas.